Владимир Якушев поблагодарил коллег из Югры и Ямала за помощь в реконструкции аэропорта Рощино

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев поблагодарил Наталью Комарову и Дмитрия Кобылкина за помощь в реконструкции аэропорта Рощино в Тюмени. Об этом он заявил на пресс-конференции.

"Это был знаковый проект, который стал примером сотрудничества между тремя регионами", - отметил он. Напомним, финансирование строительства аэропорта напополам поделили юг и ЯНАО. Кроме того, часть оборудования для авиахаба была закуплена в рамках программы "Сотрудничество".

Аэропорт был открыт после реконструкции в январе 2017 года. В результате площадь аэровокзала увеличилась с 6,5 тыс. кв. м до 27,2 тыс. кв. м. Пропускная способность выросла с 250 до 600 пассажиров в час. В частности, на международных линиях Рощино способно обслуживать 200 пассажиров в час вместо 50 до модернизации аэропорта.

Также в преддверии открытия было подписано соглашение между авиакомпаниями, которое подразумевало организацию стыковочных рейсов между северными городами, Тюменью и аэропортами центральной части страны.