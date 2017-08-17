Субъекты "матрешки" будут выводить свои активы из "Корпорации развития"

Активы главных акционеров "Корпорации развития" - Югры, ЯНАО и Тюменской области - должны отойти к регионам. Об этом на пресс-конференции сегодня заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

"Ситуация с "Корпорацией развития", но я считаю, что то решение, которое было принято - правильное. Активы субъектов должны вернуться к ним, а если им интересны какие-то проекты, которые планировались в рамках "Корпорации", они будут решать их сами, привлекать инвесторов и так далее", - сказал глава региона.

По его словам, все три субъекта планируют придерживаться именно этой стратегии.

Напомним, что проект "Корпорация развития" пришел на смену многострадальному "Урал промышленный - Урал Полярный". Впрочем, после ребрендинга успехов достичь не получилось. А в декабре 2016 года генеральный директор "Корпорации" Сергей Маслов был снят с поста и обвинен в выводе из проекта 1 млрд рублей.