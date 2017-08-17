Минздрав получит дополнительные 4 млрд рублей на закупку лекарств от ВИЧ

Минздрав получит от правительства дополнительные 4 млрд рублей на закупку антивирусных лекарственных препаратов для пациентов с вирусом иммунодефицита (ВИЧ). Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщают «РБК».

«Это позволит закрыть потребность в таких препаратах в этом году», — подчеркнул Медведев.

Таким образом общий бюджет на закупку лекарств для ВИЧ-больных в 2017 году составит 21,6 млрд рублей. В проекте отмечена средняя стоимость антиретровирусной терапии, она составила 83 тыс. рублей в год, а что бы обеспечить почти 260 тыс. пациентов, принимающих терапию, необходима сумма в 21,6 млрд руб.

По данным Роспотребнадзора, всего в России 871 тыс. пациентов с ВИЧ.

Ранее портал siapress.ru опубликовал материал, в котором назвал проблемные города России, в которых зафиксировано наибольшее число заболевших ВИЧ и СПИДом.