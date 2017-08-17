Газпром увеличивает экспорт для потенциальных потребителей газа «Турецкого потока»

За семь с половиной месяцев «Газпром» увеличил поставки газа в страны, которые потенциально могут стать потребителями газа проекта «Турецкий поток», сообщает «Коммерсант».

Стоит отметить, что выросли поставки российского газа в Турцию и на юг, а также юго-восток Европы. В сравнении с прошлым годом экспорт в Турцию увеличился на 22,4 процента, в Грецию — на 13,2 процента, в Сербию — на 40,8 процента, в Болгарию — на 11,1 процента, в Венгрию — на 24,4 процента.

Напомним, что ранее были достигнуты договоренности между Турцией и «Газпромом» о финансировании «Турецкого потока» на турецкой территории.