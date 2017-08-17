Отборочный тур чемпионата России по чтению вслух «Открой рот» пройдет в следующее воскресенье в сургутской библиотеке имени Пушкина.
Стать участником соревнования может любой желающий в возрасте от 18-ти лет. По правилам чемпионата, необходимо грамотно и артистично прочитать вслух без подготовки выбранные организаторами отрывки из книг. Победитель получит в подарок книги, а также возможность представлять наш город на полуфинале в Екатеринбурге. Чтобы стать участником чемпионата, нужно зарегистрироваться на сайте http://www.biblioring.ru/join.
Сургутянам предлагают «Открыть Рот». В библиотеке имени Пушкина пройдет отборочный тур чемпионата по чтению вслух
Отборочный тур чемпионата России по чтению вслух «Открой рот» пройдет в следующее воскресенье в сургутской библиотеке имени Пушкина.
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