«АвтоВАЗ» получит поддержку от правительства в размере 440 млн рублей, об этом заявил Премьер-министр России Дмитрий Медведев, сообщают «Ведомости».

«Мы выделяем деньги на поддержку работников «АвтоВАЗа», на сохранение квалифицированных кадров. Это почти 440 млн руб. из резервов правительства», — сказал Медведев.

В пресс-службе правительства Самарской области сообщили, что эти средства планируется направить на частичное возмещение организациям, затрат на создание новых рабочих мест, а также на профессиональную переподготовку и повышение квалификации работников. Предполагается, что эту поддержку получит 5131 сотрудник «АвтоВАЗа».