Внеплановые проверки бизнеса достигли 75 процентов

Генпрокуратура России в ответ на запрос ТАСС сообщила, что доля внеплановых проверок среди всех проверок бизнеса в России составляет 75 процентов, сообщают «ТАСС».

Всего в 2016 году было проведено 1,706 млн проверок, из них 1,276 – внеплановые. Таким образом, общее число внеплановых проверок составило 74,7 процента от общего числа проверок. В 2015 году этот показатель составлял 66 процентов.

Стоит отметить, что общее число проверок бизнеса в России продолжает снижаться. В 2016 году произошло сокращение на 14,5 процента, или почти на 300 тыс. проверок.

Напомним, что 3 августа Владимир Путин предложил кардинально поменять пропорции - ограничить долю внеплановых проверок в отношении предпринимателей 30 процентами от количества плановых проверок.