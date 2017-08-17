​К 2022 году планируют расширить трассу Екатеринбург-Тюмень до четырех полос

Трасса Екатеринбург-Тюмень (Р-351), к 2022 году станет четырехполосной. Об этом заявил начальник «Уралуправтодора» Александр Борисов во время осмотра хода работ на федеральных дорогах Свердловской, Тюменской областях и ХМАО-Югры, сообщает «72.ru».

«В данный момент сформирована программа работ по трассе Р-351. Успешная реализация всех наших планов позволит уже к 2022 году расширить дорогу до четырех полос движения с разделением потоков на всем её протяжении», – рассказал Алексей Борисов во время осмотра трассы.

Напомним, что сейчас идёт масштабный ремонт автомобильной дороги Екатеринбург–Тюмень.