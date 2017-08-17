В Ханты-Мансийске Центр СПИД организовал экспресс-тестирование на ВИЧ

Для жителей Ханты-Мансийска на базе ОКБ организована информационно-просветительская кампания с экспресс-тестированием на ВИЧ. За шесть месяцев текущего года около тысячи жителей Ханты-Мансийска смогли воспользоваться услугой и пройти экспресс тестирование на ВИЧ.

Два раза в месяц во время работы диагностической площадки действует пункт экспресс-тестирования на ВИЧ. Выездной мобильный пункт обследования на ВИЧ в летний период организован у ТЦ «Небо». Все желающие могут пройти экспресс-тест бесплатно, анонимно и узнать результат через 10-15 минут.

Обследование на ВИЧ стало возможным пройти и на рабочем месте. Специалисты Центра СПИД выезжают на предприятия и в учреждения города с экспресс-тестированием. Оно сопровождается до и после тестового консультирования, которое направлено на мотивирование человека к изменению рискованного поведения.

Несмотря на поддержку администрации города Ханты-Мансийска, не все руководители трудовых коллективов города активно идут на взаимодействие с Центром СПИД для осуществления профилактической работы по ВИЧ на рабочих местах. За первое полугодие лишь работники 16 предприятий Ханты-Мансийска смогли пройти обследование на ВИЧ без отрыва от производства.

Сегодня в решении проблемы распространения ВИЧ важно участие каждого гражданина. Только ответственное отношение человека к своему поведению, соблюдение простых правил, а также регулярное прохождение тестирования могут защитить от ВИЧ-инфекции и препятствовать ее дальнейшему распространению.

Центр СПИД приглашает руководителей трудовых коллективов города, заинтересованных в проведении тестирования на ВИЧ в вверенных учреждениях, обращаться по тел. 33-09-09 для организации и проведения профилактических мероприятий.