16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  59,6325   EUR  70,3604  

В Ханты-Мансийске Центр СПИД организовал экспресс-тестирование на ВИЧ

Для жителей Ханты-Мансийска на базе ОКБ организована информационно-просветительская кампания с экспресс-тестированием на ВИЧ. За шесть месяцев текущего года около тысячи жителей Ханты-Мансийска смогли воспользоваться услугой и пройти экспресс тестирование на ВИЧ.

Два раза в месяц во время работы диагностической площадки действует пункт экспресс-тестирования на ВИЧ. Выездной мобильный пункт обследования на ВИЧ в летний период организован у ТЦ «Небо». Все желающие могут пройти экспресс-тест бесплатно, анонимно и узнать результат через 10-15 минут.

Обследование на ВИЧ стало возможным пройти и на рабочем месте. Специалисты Центра СПИД выезжают на предприятия и в учреждения города с экспресс-тестированием. Оно сопровождается до и после тестового консультирования, которое направлено на мотивирование человека к изменению рискованного поведения.

Несмотря на поддержку администрации города Ханты-Мансийска, не все руководители трудовых коллективов города активно идут на взаимодействие с Центром СПИД для осуществления профилактической работы по ВИЧ на рабочих местах. За первое полугодие лишь работники 16 предприятий Ханты-Мансийска смогли пройти обследование на ВИЧ без отрыва от производства.

Сегодня в решении проблемы распространения ВИЧ важно участие каждого гражданина. Только ответственное отношение человека к своему поведению, соблюдение простых правил, а также регулярное прохождение тестирования могут защитить от ВИЧ-инфекции и препятствовать ее дальнейшему распространению.

Центр СПИД приглашает руководителей трудовых коллективов города, заинтересованных в проведении тестирования на ВИЧ в вверенных учреждениях, обращаться по тел. 33-09-09 для организации и проведения профилактических мероприятий.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

17 августа в 18:47, просмотров: 470, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

«Порт» Шрёдингера

«Порт» Шрёдингера
Ни жив ни мёртв? С чем встречает свой первый юбилей главная молодежная площадка Сургута
Надежда Макаренко 17 ноября в 11:00
214 2
«Не прогибаться ни под какие обстоятельства»

«Не прогибаться ни под какие обстоятельства»
Заведующий КЦ «Порт» Юрий Семенков рассказал, с какими успехами и проблемами культурный центр встречает первый юбилей
Надежда Макаренко 17 ноября в 11:56
169 0
«Канцелярия поработила здравый смысл»

«Канцелярия поработила здравый смысл»
Автор создания и куратор деятельности КЦ «Порт», бывший начальник учреждения Сергей Нестеров — о том, как возник культурный центр и какие у него перспективы
Надежда Макаренко 17 ноября в 11:38
196 1
​Наталья Куксенко: «Если перерасчёт не выгоден для пенсионера, мы его не делаем»

​Наталья Куксенко: «Если перерасчёт не выгоден для пенсионера, мы его не делаем»
По большей части обработанных нами заявлений пенсии увеличились
Лилия Сулейманова Сегодня в 11:11
174 1
​Сила противодействия

​Сила противодействия
Борьба с экстремизмом стала одной из главных тем форума «Югра многонациональная»
Артем Мазнев Сегодня в 10:16
183 1
​Сургутская неделя. За всё хорошее

​Сургутская неделя. За всё хорошее
И против газопроводов, пробок и мусора
Василий Мирский 17 ноября в 18:12
559 4
​Владимир Якушев: «Наше большое преимущество – преемственность в управлении регионом»

​Владимир Якушев: «Наше большое преимущество – преемственность в управлении регионом»
О жилищном строительстве, молодежи, межбюджетных отношениях и главной проблеме Тюменской области — в эксклюзивном интервью СИА-ПРЕСС
Дмитрий Щеглов 17 ноября в 14:10
477 1
​Алексей Савенков: «Незаконные свалки в районе возникают постоянно»

​Алексей Савенков: «Незаконные свалки в районе возникают постоянно»
Артем Мазнев 17 ноября в 11:34
338 0
​Не дайте в детях погубить веру в справедливость

​Не дайте в детях погубить веру в справедливость
Но…Нам дали утешительный приз – чайный сервиз на 12 персон для 17 детей и двоих взрослых!
Эльмира Гатауллина, сургутянка 17 ноября в 10:21
953 33
Ответы администрации города по ситуации с «РКЦ ЖКХ» // ДОКУМЕНТ

Ответы администрации города по ситуации с «РКЦ ЖКХ» // ДОКУМЕНТ
В редакцию СИА-ПРЕСС пришел ответ на официальный запрос. Публикуем его полностью
Редакция СИА-ПРЕСС 16 ноября в 17:01
1555 7
​Голосующей аудитории siapress.ru тема криптовалют не интересна // ИНФОГРАФИКА

​Голосующей аудитории siapress.ru тема криптовалют не интересна // ИНФОГРАФИКА
Лишь 1,6 процента респондентов заявили, что зарабатывают на этом
Редакция СИА-ПРЕСС 16 ноября в 14:42
244 0
Редакция СИА-ПРЕСС

​От редакции. Казус Трубецкого-Бражникова
Может ли чиновник такого ранга подобным образом говорить с кем-либо вообще, пусть даже «злым хейтером»? Нет. Он должен был пожать человеку руку, выслушать, не перебивая, потом спокойно высказать свое мнение
Редакция СИА-ПРЕСС 16 ноября в 14:35
979 13
​«Эта девушка – единственная из всех владельцев животных, которая убирает за своей собакой на этой площадке»

​«Эта девушка – единственная из всех владельцев животных, которая убирает за своей собакой на этой площадке»
История, рассказанная на странице думы Сургута «ВКонтакте»
Редакция СИА-ПРЕСС 16 ноября в 12:24
689 6
Претендуешь на общественного деятеля — не веди себя как маргинал. Я на общественника не претендую. А он?

Претендуешь на общественного деятеля — не веди себя как маргинал. Я на общественника не претендую. А он?
Немножко редакции, немножко вставок, и очередной хит о героических буднях пана головы готов. Ладно, хоть не все вырезал. Но и тут видно, как «херой» Трубецкой злого хейтера одолел
Сергей Бражников, читатель siapress.ru 16 ноября в 09:22
829 4
Глава Сургутского района Андрей Трубецкой встретился с комментатором портала siapress.ru // ВИДЕО

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой встретился с комментатором портала siapress.ru // ВИДЕО
Редакция СИА-ПРЕСС 15 ноября в 21:36
1820 44
​Статья дня. Сила пешеходных городов

​Статья дня. Сила пешеходных городов
Дом, работа, детский сад, продуктовый магазин — всё это должно быть в пешей доступности
Редакция СИА-ПРЕСС 15 ноября в 16:51
584 2
Больше мнений
Сетевое издание
© ООО «Северпечать», 2016.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон: +7 (3462) 44-23-23

Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика