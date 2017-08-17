Югорчанка победила на юношеском чемпионате мира по дзюдо

На юношеском чемпионате мира по дзюдо, прошедшем в чилийской столице Сантьяго с 9 по 13 августа, югорчанка Александра Николаева стала победительницей в командном турнире в смешанном формате.

В финальном поединке наши дзюдоисты со счетом 5:3 одержали победу над соперниками из Бразилии. Российские юноши в Чили вошли в историю, как первые чемпионы мира в командном турнире среди смешанных сборных по дзюдо.

Руководители международной федерации Аркадий Ротенберг и Всероссийской федерации Владимир Анисимов направили благодарственные письма в адрес губернатора округа Натальи Комаровой и директора окружного департамента физической культуры и спорта Игоря Губкина, в которых отметили целеустремленность, упорство, трудолюбие и стремление к победе югорской спортсменки. Также выразили благодарность за вклад в развитие дзюдо в округе.