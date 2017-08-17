В Няганской детской поликлинике установили систему видеосвязи

В Няганской городская детская поликлиника приобретена и установлена система видеоконференцсвязи. Серверный комплект был закуплен силами учреждения. Монтаж и наладку оборудования произвел технический отдел клиники.

«Стоимость аппаратуры невелика, в сравнении с полученными возможностями, – отмечает Максим Василин, руководитель технического отдела медицинского учреждения. - Теперь руководство поликлиники присутствует в режиме онлайн на различных совещаниях и круглых столах, проводимых вышестоящими структурами, не прибегая к услугам других медучреждений».

В «плюсе» от установки технической новинки и медицинский персонал клиники.

«У нас появилась возможность, не покидая пределы города и даже поликлиники, повышать профессиональный уровень посредством просмотра обучающих вебинаров и лекций от ведущих специалистов медицины. Мне, как специалисту по эндокринологии, важно быть в курсе всех новейших методик диагностики и лечения, того же сахарного диабета. Раньше приходилось выезжать в другие города, а теперь видеоконференцсвязь позволяет мне без отрыва от производства прослушать любые лекции и выступления светил эндокринологии. И это очень важно», - прокомментировала Елена Дряхлова, заведующая дневным стационаром.

В планах у руководства учреждения - использовать видеосвязь не только для прослушивания лекций и вебинаров, но и в учебе специалистов по сертификационным и аттестационным циклам