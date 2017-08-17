Ситуация вокруг КНДР и США успокаивается

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя считает хорошим знаком примирительные заявления США и КНДР после серии взаимных угроз, сообщает «ТАСС».

«Мы слышали и видели некоторые примирительные слова в последние несколько дней. Это хороший знак, который говорит о том, что ситуация успокаивается. Мы подчеркиваем, что для выхода из нее необходимо политическое решение», – сказал дипломат.

Он отметил, что для решения проблемы вокруг КНДР нужна дорожная карта. «На данный момент на столе есть только одна, она изложена в совместном российско-китайском заявлении от 4 июля», - сказал он, подразумевая заморозку северокорейской ядерной программы, в ответ на приостановку США и Республикой Корея совместных военных учений.

Из-за развития Пхеньяном своей ракетной программы ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. Россия призывает США и КНДР воздержаться от любых шагов, которые могут усугубить ситуацию.

Напомним, что США и КНДР находятся на грани военного столкновения.