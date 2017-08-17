В Сургуте пройдет «Марш к здоровому сердцу»

В Сургуте работники здравоохранения, чиновники и депутаты пройдут по улицам города с флагами и транспарантами в руках в поддержку здорового образа жизни. Инициатива проведения шествия «К здоровому сердцу» принадлежит Окружному кардиологическому диспансеру.

Как сообщают организаторы, шествие состоится в рамках масштабного проекта кардиоцентра «Красное платье». Во главе колонны пройдут руководители города и главврачи. Ожидается, что в марше примут участие более тысячи сургутян.

Акция пройдет 20 августа. Сбор участников объявлен в 10.00 возле ИКЦ «Старый Сургут». В 10.30 колонна начнет движение и проследует по улицам Энергетиков и Университетской до площади перед входом в главный корпус Сургутского госуниверситета. «Марш здоровых сердец» завершится митингом и массовой зарядкой. Присоединиться к шествию могут все желающие.