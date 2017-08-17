Россияне обозначили приоритетные цели внешней политики

Россияне считают, что приоритетом внешней политики руководства РФ должно быть обеспечение мирного и безопасного существования страны (59 процентов) и восстановление авторитета России на мировой арене (49 процентов), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на «Левада-центр».

Также 41 процент респондентов включили в этот список защиту отечественных производителей.

Стоит отметить, что среди других приоритетов внешней политики россияне отметили поддержание дружественных отношений с наиболее развитыми странами (27 процентов); решение конфликтов в «горячих точках», противодействие угрозе терроризма совместно с другими странами (21 процент); противодействие экспансии Запада, росту влияния США (19 процентов); расширение границ влияния России в мире (14 процентов).

Опрос проводился среди 1600 человек в 137 населенных пунктах.