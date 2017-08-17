Минкомсвязи опубликовало проект поправок в закон о контроле за инфраструктурой рунета

Минкомсвязи РФ опубликовал проект поправок в закон «О связи», который предлагает ограничить иностранное владение так называемыми точками обмена трафиком , сообщает «Meduza».

Согласно законопроекту, для владельцев точек обмена трафика предлагается ввести ограничения – иностранное участие в уставном капитале компании не может превышать 20 процентов.

Стоит отметить, что законопроект предполагает создание в России «государственной информационной системы обеспечения целостности, устойчивости и безопасности функционирования российского национального сегмента» (ГИС), в которой будет храниться «маршрутно-адресная информация». Как говорил в 2016 году источник газеты «Ведомости», ГИС хотят создать для того, чтобы понять маршруты интернет-трафика в рунете.

«Предложения, которые сейчас звучат от Минкомсвязи, направлены на создание единой контролируемой сети, которую можно было бы в любой удобный момент отключать от иностранных сервисов», – заявил ведущий юрист РосКомСвободы Саркис Дарбинян.

Напомним, что Минкомсвязи разрабатывает поправки к закону «О связи», которые дадут государству контроль за инфраструктурой рунета, по поручению президента Владимира Путина.