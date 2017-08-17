В Югру завезли первую партию вакцин от гриппа

В Югру начала поступать вакцина от гриппа. Первый транш вакцин от гриппа «Совигрипп» и «Ультрикс» уже поступил в медицинские учреждения Югры. Более 129 тыс. доз распределили в первую очередь по детским поликлиникам. Вакцинацию уже сейчас советуют пройти детям - согласно календарю прививок, не дожидаясь периода сезонных простуд.

В этом году вакцину несколько обновили, добавив в ее состав штаммы свиного, а также гонконгского и брисбенского гриппа. Поступление второй партии ожидается в ближайшее время.

В этом году планируют привить порядка 40% югорчан, то есть около 646 тыс. человек. Такие рекомендации были получены от главного санитарного врача России. Бесплатная вакцина положена в первую очередь детям от шести месяцев. За счет федеральных средств прививки получат более 215 тыс. детей. Уже сейчас родители могут воспользоваться своим правом и привить ребенка в поликлинике по месту жительства. Помимо этого, рекомендовано пройти вакцинацию лицам из так называемых групп риска – беременным женщинам, пенсионерам старше 60 лет, людям с хроническими заболеваниями, а также соцработникам, военнослужащим и студентам.

Напомним, в прошлом году прививку от гриппа поставили более 579 тыс. человек, что составляет более 86% от планируемого количества. В их числе – 184 тыс. детей и 319 тыс. взрослых. За счет средств работодателей вакцинацию прошли 34 тыс. югорчан. Как заверили в депздраве Югры, ни один из привитых в прошлом году гриппом не болел, за помощью к медикам обратились 216 тыс. человек, которые переболели легкой формой простуды.

Врачи рекомендуют родителям уже сейчас обратиться в детские поликлиники по месту жительства, поскольку август, по словам экспертов, является наиболее благоприятным месяцем для вакцинации дошкольников и учащихся.