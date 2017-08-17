​Минсельхоз предлагает уничтожать все продукты, не соответствующие техрегламентам

Минсельхоз предлагает уничтожать продукты, которые не соответствуют требованиям технических регламентов. Практику уничтожения продуктов начали обсуждать после введение Россией контрсанкций, из-за чего на полигоны могла попадать качественная еда, ввезенная в нарушение нового режима, сообщают «Newsru.com».

Таким образом, предлагается уничтожать продукты, несоответствующие техническим регламентам Таможенного союза.

Исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков поддержал законопроект Минсельхоза. По его мнению, в результате пострадают «недобросовестные игроки рынка, производящие фальсификат».

В свою очередь производители продуктов заявили, что сначала необходимо переработать технические регламенты Таможенного союза, которые часто бывают, некорректны, а уже потом вводить подобные наказания.