Клиенты «Открытия» в июле вывели со счетов 360 миллиардов рублей

Отток клиентских средств из банка «Открытие» составил в июле порядка 360 миллиардов рублей, в том числе 100 миллиардов средств госкомпаний, а также 36 миллиардов средств физлиц, сообщает РБК со ссылкой на отчетность финансовой организации, опубликованной на сайте ЦБ.

Частично отток «Открытие» заместило привлечением средств от Центробанка. В результате в июле объем привлеченных банком от ЦБ средств по этому, самому дорогому инструменту финансирования вырос с 5 миллиардов до 338 миллиардов рублей.

«Привлечение от Банка России на текущий момент является оптимальным с точки зрения его стабильности», — отметил управляющий директор «Открытия» Анатолий Предтеченский.

В банке «Открытие» называют причиной снижения клиентских средств возвраты депозитов в связи с рейтинговой реформой, плановые погашения нескольких крупных краткосрочных депозитов, а также «внеплановые уходы, связанные с информационной атакой на банк». «Основной объем возвратов средств клиентов носил плановый характер и был обеспечен заблаговременно созданной избыточной подушкой ликвидности, что прослеживается из показателей нормативов ликвидности, которые выполнялись с большим запасом», — отметил Анатолий Предтеченский.