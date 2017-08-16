В Мегионе готовятся провести довыборы в местную Думу

В Мегионе в Единый день голосования состоятся довыборы депутата Думы города Мегиона шестого созыва по одномандатному избирательному округу №1. Они проводятся в связи с досрочным сложением полномочий депутата Ильяны Багишевой, которая с 12 декабря 2016 года возглавила в администрации Нижневартовска управление по потребительскому рынку.

10 сентября, как сообщили в управлении по информационной политике администрации Мегиона, будет работать только один избирательный участок №541, расположенный в КДК «Калейдоскоп» (бывший ДК «Прометей»). Своего депутата в представительный орган местного самоуправления предстоит избрать жителям, проживающим по адресам: улица Сутормина 2, Ленина14, Кузьмина 2, улица Мира (полностью), улица Нефтеразведочная 14, 16а, улица Советская 4, 20, 21, 22, 23, 24, 27, улица Первомайская 6.

Добавим, что всего в Югре 10 сентября пройдут довыборы 2-х депутатов окружной Думы, 7-ми депутатов представительных органов муниципальных образований и совета депутатов поселения, выборы 12-ти глав поселений муниципальных образований и 104-х депутатов представительных органов поселений муниципальных образований. Всего в выборах будет задействовано 20 муниципалитетов.

В округе создают все условия для реализации избирательных прав граждан с ограниченными возможностями. На избирательных участках будут установлены специальные кабинки, предназначенные для голосования инвалидов-колясочников, размещены средства оптической коррекции, дополнительное освещение, а также особые трафареты для избирательных бюллетеней. Кроме того, с прошлого года в округе работает удаленная служба визуальной информационной поддержки для глухих и слабослышащих граждан. Она функционирует в режиме видеосвязи и осуществляет синхронный перевод с жестового языка, в том числе - с мобильных устройств.

«Одновременно маломобильные лица с ограниченными возможностями здоровья в Единый день голосования должны быть обеспечены услугой социального такси. Необходимо организовать предварительную запись. На участке на помощь таким гражданам могут прийти волонтеры. У них накоплен богатый опыт работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья. Необходимо задействовать всех подготовленных волонтеров. Важны голос каждого югорчанина и открытый выборный процесс», - подчеркнула глава региона Наталья Комарова.