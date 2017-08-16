Жителей 38 микрорайона приглашают в состав ТОСа

В 38 микрорайоне (район торгового центра «Аура») появится новое территориальное общественное самоуправление (ТОС). Об этом сообщает официальная группа городской думы в социальной сети «Вконтакт».

Для формирования состава ТОС и выбора его председателя приглашаются активные жители микрорайона. Отдельной строкой сообщается, что руководители как и актив будущего ТОСа, смогут получать денежное вознаграждение за свою работу по мере реализации общественных проектов, получивших муниципальное финансирование. На сегодняшний день уже есть желающие войти в инициативную группу и волонтеры. Помогать в организации самоуправления будет депутат сургутской думы Дмитрий Пахотин.

Свои заявки на включение в инициативную группу и на пост руководителя будущего ТОСа можно направлять на адрес электронной почты: okrug23@bk.ru и обращаться по телефонам: 8 (3462) 453-409, +79124175075.