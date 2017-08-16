Сергейт Шнуров вызвал Владимира Познера на баттл

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров вызвал телеведущего Владимира Познера на баттл. Об этом музыкант сообщил в своем Инстаграм, подчеркнув, что участники будут в равных условиях.

«Следуя моде и общим культурным тенденциям, я вызываю В.В. Познера на батл. Это не мой и не его жанр, поэтому стартовые условия у нас равные», - сообщил Сергей Шнуров.

Это случилось после того, как телеведущий заявил, что считает интервью с лидером группы "Ленинград" Сергеем Шнуровым провальным, причем виноватым он посчитал музыканта.

«Ну пришел ко мне Шнур. И оказался никакой, я просто был поражен этому. Ему нечего было сказать, он не отвечал на вопросы, он был пустой, неинтересный. Я не знал, что он такой. Я не хочу сказать, что он глупый. Но он провалил это интервью!», — сказал Познер.