Коммунисты просят Путина об амнистии к 100-летию революции

«Коммунисты России» отправили запрос в администрацию президента с просьбой о широкой амнистии для заключенных к 100-летию Октябрьской революции, сообщает DailyStorm. Об этом рассказал руководитель партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин.

«Столетие Октября должно пройти в атмосфере гражданского мира. Мы считаем, что одним из важнейших элементов этого прощения может стать амнистия заключенных. Сегодня наши тюрьмы переполнены, а многие заключенные сидят за абсолютную ерунду. Их освобождение никак не повысит уровень опасности в обществе, но вернет людей в семьи, даст стране в ее сложный период дополнительные рабочие руки. Поэтому мы решили ходатайствовать за решение этого вопроса. Естественно, люди, которые сидят за тяжкие преступления, за убийства, за экстремизм, насильственные половые преступления, – должны оставаться в тюрьме», — поделился Максим Сурайкин.

С 2013 года было уже три амнистии. Так, в июле 2013 года вступил в силу проект амнистии осужденных за экономические преступления. Тогда на свободу, если верить представителям бизнес-сообщества, вышли до трех тысяч предпринимателей. 19 декабря 2013 года прошла масштабная амнистия по случаю 20-летия российской конституции, по которой на свободу должны были выйти 0,3 процента заключенных, или 20 тысяч человек. Она задела многих известных заключенных, таких как: участницы группы Pussy Riot, активисты Greenpeace, задержанные на нефтеплатформе «Приразломная», некоторые фигуранты «Болотного дела».