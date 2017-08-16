Домашние питомцы не дадут поехать в отпуск четверти россиянам

Почти четверть участников онлайн-опроса заявили, что откажутся ехать на отдых, если не пристроят свое домашнее животное, сообщает «Российская газета» со ссылкой на поисковик авиабилетов Aviasales.

По данным иностранных исследований, Россия занимает пятое место в мире по количеству домашних питомцев. В своих домах россияне содержат 22 миллиона кошек и 16 миллионов собак. Однако лишь 8 процентов участников онлайн-опроса Aviasales когда-либо путешествовали со своим животным. 17 процентов респондентов готовы взять питомца с собой. При этом больше половины (61 процент) заявили, что не станут платить за перевозку более тысячи рублей.

Рассматривают хозяева животных также вариант с передержкой. Но лишь 7 процентов согласны выложить за нее от двух тысяч рублей и более, а 79 процентов опрошенных уверены, что смогут пристроить своего любимца на время бесплатно.