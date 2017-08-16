На Сургустком ЗСК произошел сбой энергоснабжения

Утром 16 августа произошли сбои во внешнем энергоснабжении на Сургутском ЗСК, сообщает пресс-служба «Газпром Переработки». Кратковременные исчезновения напряжения привели к приостановке работы предприятия. Однако оперативные действия персонала завода позволили восстановить функции комплекса по добыче, транспортировке и переработке углеводородов, говорится в сообщении пресс-службы.

«Сменный персонал чётко и слаженно выполнял действия, предусмотренные оперативными частями планов мероприятий по ликвидации аварий, разработанных для каждого объекта. Подобные ситуации постоянно отрабатываются в ходе плановых тренировок с оперативным персоналом технологических объектов. Сбой в энергоснабжении Сургутского ЗСК не повлияет на выполнение плановых заданий по выпуску товарной продукции», - прокомментировал директор завода Андрей Дорощук.