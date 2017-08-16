Советники детского омбудсмена проверят югорский лагерь, где ранили ребенка

Советники омбудсмена по правам ребенка Анны Кузнецовой проверят палаточный лагерь в Югре, в котором из пневматического ружья был ранен 11-летний ребенок, сообщает РИА Новости

Ранее стало известно, что 9 августа на территорию лагеря пришел 20-летний юноша, который принес с собой пневматическое ружье. По предварительным данным, он начал стрелять по мишеням и по неосторожности попал в 11-летнего мальчика. Ребенок получил тяжелое ранение в область живота и был госпитализирован.

Против молодого человека было возбуждено дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Также следователи возбудили уголовное дело против директора палаточного лагеря.

"В рамках планового визита в ХМАО советники уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка проверят палаточный лагерь, в котором из пневматического ружья был ранен 11-летний ребенок", — говорится в сообщении.

Отмечается, что советники омбудсмена проверят соблюдение и защиту прав несовершеннолетних при организации отдыха.