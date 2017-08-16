«Во всем виноват Сечин». Алексей Улюкаев обвинил главу Роснефти в провокации

Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев на первом судебном заседании своему делу обвинил главу «Роснефти» Игоря Сечина в провокации взятки, сообщает «Медуза». По словам Улюкаева, в этой провокации также участвовала ФСБ и глава службы безопасности «Роснефти» Олег Феоктистов.

Алексея Улюкаева обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. В материалах дела фигурирует сумма в два миллиона долларов. Министр был задержан в ноябре 2016 года в офисе «Роснефти» в момент передачи денег. После ареста Улюкаев был отправлен в отставку.

Материалы дела он назвал сфабрикованными. Министр заявил, что обвинение построено исключительно на показаниях Сечина, который утверждает, что Улюкаев вымогал взятку за положительное заключение о сделке по выкупу «Роснефтью» акций «Башнефти» у государства.

«Передача этой сумки [с деньгами] была заранее спланирована сотрудниками ФСБ, которые несколько недель ждали передачи взятки», — цитирует Улюкаева издание «Медиазона».