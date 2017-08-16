В банкоматах и отделениях «Открытия» в Сургуте нет денег

Читатели siapress.ru сообщают, что в банковских терминалах и отделениях финансовой группы «Открытие» в Сургуте нет наличных. Вероятно, клиенты банка поддались панике на фоне публикаций о том, что УК «Альфа-Капитал» назвала «Открытие» «рискованным банком», подчеркнув, что «ситуация вокруг него может быть окончательно решена уже этой осенью, а не после выборов президента России в 2018 г., как думают многие». Пресс-служба банка на наши звонки пока не отвечает.

Напомним, что сегодня в «Ведомостях» появилась публикация о письме УК «Альфа – Капитал» для своих клиентов, в котором говорилось «о проблемах внутри целой группы банков – «ФК Открытие», «Бина», Московского кредитного банка (МКБ) и Промсвязьбанка». Однако, затем пресс-служба «Альфа - Капитал» поспешила откреститься от этого письма, назвав его «частным мнение конкретного аналитика». Но это, похоже, не помогло – среди клиентов банка уже начала распространяться волна паники. Центробанк пригрозил направить запрос в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) о проведении проверки в отношении «Альфа – Капитал» на предмет недобросовестной конкуренции.

Для Югры проблемы у "Открытия" могут иметь непредсказуемые последствия, из-за поглощения финансовой корпорацией "Ханты-Мансийского банка" в прошлом году. Последний фактически обслуживал всех бюджетников округа, многие из которых перешли в структуру банка "Открытие". Портал siapress.ru будет следить за развитием событий.