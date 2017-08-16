ФАС заинтересовалась письмами «Альфа капитала» о ситуации с банками

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) запросила у «Альфа капитала» информацию о его действиях для выявления возможных признаков нарушения законодательства. Причиной стали действия компании по распространению писем о текущем состоянии банка «Открытие», Бинбанка, МКБ, Промсвязьбанка, сообщают «Ведомости».

«По результатам получения и анализа информации ФАС России в рамках своей компетенции будут сделаны выводы относительно рассматриваемых действий ООО «УК «Альфа-Капитал», то есть о наличии или об отсутствии в них признаков нарушения антимонопольного законодательства», – говорится в сообщении.

В УК «Альфа капитал» заявили, что письмо Гаврилова – «личная точка зрения отдельного сотрудника и в данном случае не соответствует позиции компании».

Напомним, что ранее УК «Альфа-Капитал» предупредил своих клиентов о проблемах у банков «Открытие», Бинбанк, Московский кредитный банк (МКБ) и Промсвязьбанк.