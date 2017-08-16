​Лавров заявил, что Россия против «экономического удушения» КНДР

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва не поддерживает идею об экономическом удушении КНДР. Хотя ранее Россия поддержала резолюцию Совета Безопасности ООН о введении новых экономических санкций против Северной Кореи, сообщают «Ведомости».

«Что касается воздействия на Пхеньян с тем, чтобы добиться выполнения известных резолюций СБ ООН, мы глубоко убеждены, что возможности экономического давления практически исчерпаны, - сказал российский министр. - Мы не можем поддерживать тех идей, которые некоторые наши партнеры продолжают вынашивать и которые направлены буквально на экономическое удушение Северной Кореи со всеми негативными, трагическими и гуманитарными последствиями для граждан КНДР».

Он также напомнил об обязательствах продолжать поддерживать процесс возвращения к политическим переговорам и добиваться мирного урегулирования ситуации.

«В последнее время мы отмечаем, что риторика [Вашингтона] стала чуть-чуть спокойнее. Наверное, надо приветствовать, по крайней мере, надеяться, что горячие головы немножко остудились», – сказал Лавров.