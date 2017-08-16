Как в Сургуте появились чешские пакеты для выгула собак?

На прошлой неделе сургутяне обратили внимание на пакеты для уборки за собаками, которые находятся в парках города: оказалось, что все надписи и инструкции на этих пакетах – на чешском языке. Было любопытно узнать, откуда в Сургуте появилась такая «весточка» из восточной Европы. Это «НГ» пояснил начальник управления по природопользованию и экологии Роман Богач:

«В Сургуте есть фирма, которая торгует соответствующим оборудованием, и у которой закупаются как контейнеры для уборки за питомцами, так и подходящие бумажные пакеты. Их производитель действительно находится в Чехии, и в этом нет ничего удивительного».