С 18 по 21 августа на ремонт закроется часть Пролетарского проспекта

Ремонт дорог в городе продолжается. В связи с этим с 23.00 18 августа до 6 утра 21 августа будет ограничено движение по Пролетарскому проспекту. Перекрытие касается участка по направлению от Каролинского до Университетской. В обратном направлении движение будет осуществляться в рабочем режиме.

На время ремонта движение автобусов 12, 19, 20 и сезонного маршрута №113 будет осуществляться в объезд ремонтируемого участка.