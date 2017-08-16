В Сургуте участились случаи сезонных краж и мошенничества. Полицейские советуют, как не потерять деньги

В Сургуте участились случаи сезонных краж и мошенничества. Полиция предупреждает: будьте внимательны и бдительны. «Вооружившись» советами профессионалов, не допускайте в отношении себя противозаконных действий, сообщает «Пресс-служба УМВД России по г.Сургуту».

– Если вам приходят смс-сообщения, якобы от работников банка, с инструкциями действий и сообщением, что карта заблокирована, не выполняйте не каких операций, а сразу обратитесь непосредственно в отделение или по телефону «горячей линии» банка;

– Если вам сообщают, что ваши родственники или близки попали в беду, и требуют с вас денег для решения проблем, то сначала позвоните своим близким и уточните, что это не очередной «развод»;

–Если вам позвонили по объявлению, размещенному вами на сайтах «Авито», «Дром» и др., и просят для перечисления вам денежных средств подойти к банкомату и выполнить какие-либо операции по карте, помните, что для перечисления денежных средств на вашу карту достаточно знать только ее номер. Не сообщайте ни какой другой информации посторонним людям и ни в коем случае не подключайте «Мобильный банк» к чужому номеру.

–Если вам в соц. сетях поступило сообщение от знакомых, одноклассников и т.д. с просьбой занять денег, позвоните этому человеку и убедитесь, что это не мошенники.

Кроме того, в сети Интернет действуют очень много мошеннических сайтов, предлагающих свои товары и услуги. Доверяйте только проверенным сайтам или производите оплату только при получении товара.

Если вы стали жертвой мошенничества, незамедлительно обратитесь по телефонам: 02,102!