В сургутском районе произошло дтп, автомобиль перевернулся на крышу //ФОТО

14 августа в 6 утра на 72 км автодороги «г. Лянтор – п. Нижнесортымский» произошло ДТП. Женщина 29 лет отвлеклась от дороги и выехала передними колесами на обочину, вследствие чего машина перевернулась. В результате ДТП пострадали водитель и 2 пассажира, включая несовершеннолетнюю девочку 10-ти лет.

Напомним, что с начала 2017 года в Сургутском районе произошло 21 ДТП с участием детей и подростков, в которых погибли 5 детей и 20 получили травмы.