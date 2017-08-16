Наталья Комарова провела рабочее совещание по ситуации на скважине Ван-Еганского месторождения

Губернатор Югры Наталья Комарова провела рабочее совещание по ситуации на скважине кустовой площадки №50 Ван-Еганского месторождения.

«Пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. Спасибо медикам, которые борются за их жизнь и полное выздоровление», – сказала глава региона.

По словам заместителя директора департамента здравоохранения Югры Владислава Нигматулина, лишь 1 человек находится в крайне тяжелом состоянии, 3 пациента с тяжелой степенью поражения, остальные – средней степени тяжести.

«На сегодняшний день есть положительная динамика по большинству пациентов, за исключением одного, находящегося в крайне тяжелом состоянии. Пока по нему прогноз очень сложный, – отмечает Владислав Нигматулин. – Вся необходимая помощь оказывается в одном из наших лучших ожоговых отделений округа. Транспортировать пострадавших никуда не нужно. Мы сами доведем пациентов до выздоровления».

Стоит отметить, что работодатель ООО «Интегро-бурение» взял на себя расходы за дорогостоящие лекарства и санитарно-курортное лечение после выписки, а семьям пострадавших уже оказана материальная помощь.

«Главное – выздоровление людей, их возврат к полноценной жизни и трудовой деятельности», – подчеркнула Наталья Комарова.

Однако пожар ещё не потушен, но зона фонтана полностью локализована, об этом сообщил генеральный директор ПАО "Варьеганнефтегаз" Игорь Онешко.

«Для работы привлечены специализированные организации, которые занимаются расчисткой устья скважины. Также мы предпринимаем действия по оттеснению фронта газа под землей. Никаких техногенных последствий не происходит, это полностью управляемый фонтан, – доложил Игорь Онешко. – В скором времени мы постараемся все локализовать. Сегодня мы полностью обеспечены необходимым материалом, оборудованием и инструментами для такой работы. Состояние стабильное, люди работают».

Напомним, пожар произошел 11 августа. С травмами различной степени тяжести восемь рабочих были доставлены в ближайшую больницу, расположенную в городе Радужный, а после – в Сургутскую клиническую городскую больницу. Все пострадавшие – граждане Украины.