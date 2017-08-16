ВЦИОМ: почти 40 процентов россиян трезвенники

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провёл опрос, согласно которому 39 процентов россиян не пьют спиртные напитки, сообщают «Ведомости».

Интересно, что в 2009 году лишь четверть опрошенных заявляли, что не употребляют спиртных напитков, а в текущем – уже 39 процентов. (среди женщин и 18-24-летних – по 47 процентов).

Почти 60 процентов граждан ответили, что выпивают, время от времени, но в большинстве – не чаще нескольких раз в месяц. И лишь 4 процента признались, что стали пить больше.

Также социологи выяснили, что большинство россиян (80 процентов) уверены в негативном влиянии всех видов алкоголя, с ним согласилась большая часть тех, кто пьет спиртное, – 65 процентов. Тем не менее, 15 процентов респондентов верят в существование безвредного алкоголя. Такими напитками они считают вино, пиво и коньяк.