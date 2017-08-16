​Скандал, связанный с поставкой в Крым газовых труб Siemens, не повлиял на отношения РЖД с германской компанией

Первый вице-президент РЖД Александр Мишарин заявил, что скандал, связанный с поставкой в Крым газовых труб Siemens, не отразится на сотрудничестве германской компании с ОАО «Российские железные дороги» (РЖД)

«Более того: мы планируем увеличить (количество) поездов типа "Сапсан"», – сказал Мишарин. Также он отметил, что компании имеют обширную программу сотрудничества в сфере создания подвижного состава и систем автоматики.

Напомним, что Siemens сотрудничает с Россией в транспортной отрасли: с 2010 года под Екатеринбургом работает совместное предприятие концерна и группы «Синара» (доля каждого – 50 процентов) «Уральские локомотивы», на котором организовано производство скоростного поезда «Ласточка». Также РЖД закупает у Siemens AG поезда «Сапсан».