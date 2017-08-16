В Югре стартует прививочная кампания против гриппа

В Югре начинается прививочная кампания против гриппа. В округ уже поступила первая партия вакцины для иммунопрофилактики вируса у детей. Это около 130-ти тысяч доз препаратов «Совигрипп» и «Ультрикс». Как сообщается на сайте регионального Роспотребнадзора, обе вакцины отлично себя зарекомендовали в минувшие прививочные кампании. Добавим, в текущем году в области планируется привить не менее 40-ка процентов населения, в том числе за счет средств федерального бюджета почти 650 тысяч человек.