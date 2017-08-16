Сургутянам кажется, что в городе стало больше... белок

В редакцию siapress.ru почти одновременно обратились два читателя, заявившие, что в черте города стало больше белок. Говорят, что в прошлые годы такого не наблюдали и просят узнать, что повлияло на увеличение популяции.

Отвечает начальник управления по природопользованию и экологии Роман Богач: «Это, разумеется, домыслы. Возможно, ваши читатели находились в парковой зоне в часы наибольшей активности этих грызунов, и поэтому им показалось, что численность белок увеличилась. Если заглянуть в парк «Кедровый Лог» до обеда, примерно с 10.00 до 11.00, то белки будут буквально повсюду, а если еще и приманить их чем-нибудь, то они могут и на руки забраться. Но это не значит, что их стало больше».