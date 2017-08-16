В июне 2017 года Россия снизила вложения в гособлигации США на $5,8 млрд, передает «Интерфакс» со ссылкой на американский Минфин. Таким образом среди крупнейших держателей US Treasuries Россия занимает 14-е место с показателем $101,9 млрд.

Крупнейшим держателем госдолга США стал Китай, обойдя по этому показателю Японию впервые с октября 2016 года. В итоге объем китайского портфеля американских долговых обязательств повысился до $1,15 трлн, японского - снизился до $1,09 трлн.

На третьем месте находится Ирландия с показателем $302,5 млрд (+$6,7 млрд за месяц), далее следует Бразилия ($269,7 млрд, без изменения), Каймановы острова ($254 млрд, снижение на $12,1 млрд) и Швейцария ($244,5 млрд, рост на $5 млрд).