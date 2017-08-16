Шестеро югорских спортсменов выступят на XXIX Всемирной летней Универсиаде в Тайбэе

С 19 по 30 августа 2017 года в тайваньском городе Тайбэй состоятся всемирные международные студенческо-молодежные спортивные соревнования. В составе российской сборной выступят шестеро спортсменов из Югры.

Так, на Универсиаду отобрались два югорских пловца: Никита Ульянов (Нижневартовск) и Кристина Вершинина (Ханты-Мансийск). В плавании на открытой воде автономный округ представит Ольга Козыдуб. В составе женской сборной команды России по водному поло вошли спортсменки из Ханты-Мансийска: Наталья Перфильева, Любовь Исакова, Татьяна Ковина.

Кроме того, тренером команды России назначена главный тренер ватерпольного клуба "Югра" Татьяна Петрова.

В программу Универсиады включены соревнования по 21 виду спорта: бадминтон, баскетбол, бейсбол, водное поло, волейбол, гольф, дзюдо, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, роллер-спорт, спортивная гимнастика, стрельба из лука, теннис, тхэквондо, тяжелая атлетика, ушу, фехтование, футбол, художественная гимнастика.