В Советском районе сотрудник банка совершил необычную кражу. Он выпустил на имя ничего не подозревающих людей карточки и «выдал» на эти карты кредит банка, где работал. Деньги эти (между прочим, 1,2 миллиона рублей!) благополучно обналичил и был таков. За эту хитрую махинацию теперь ему грозит не только статья «Мошенничество», но и «Легализация (отмывание) денежных средств». Суммарно ему за это грозит до десяти лет тюрьмы.
Мужчина украл у своего банка больше миллиона рублей, «выдав» кредиты ничего не подозревающим гражданам
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