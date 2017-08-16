21 и 22 августа на железнодорожном вокзале Сургута можно будет сдать тест на ВИЧ

21 и 22 августа Сургутский железнодорожный вокзал проводит акцию «Локомотив здоровья». Любой желающий сможет получить консультацию по вопросам ВИЧ/СПИД и пройти экспресс-тест на наличие вируса бесплатно и анонимно.

С 10:00 до 14:00 в медицинском пункте вокзала будет работать мобильный пункт экспресс-тестирования на ВИЧ. Забор крови производится из пальца, результат тестирования готов в течение 15 минут.

По данным Роспотребнадзора, сегодня в России насчитывается более миллиона людей, живущих с ВИЧ. В ХМАО зарегистрировано более 24 тыс. случаев инфицирования ВИЧ, в Сургуте и Сургутском районе - 6966 случая.

Основной процент ВИЧ-инфицированных приходится на мужчин в возрасте от 20 до 39 лет (77% от числа общих случаев); Возрастает половой путь передачи ВИЧ-инфекции и удельный вес женщин среди зараженных. Случаи ВИЧ-инфекции зарегистрированы во всех социальных и возрастных группах населения. Заболевание не имеет симптомов, его невозможно диагностировать по внешним признакам. Единственным способом определения наличия ВИЧ-инфекции у человека является тестирование.