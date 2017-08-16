В Югре задолженность по зарплате выросла более чем в 5 раз

За месяц (с 1 июля по 1 августа 2017 года) в ХМАО, ЯНАО и Тюменской области в семь раз выросла задолженность по заработной плате, а главной причиной этому стала отсутствие собственных средств в организациях, сообщают «РБК».

По данным Росстата долг компаний в трех субъектах равен 47,1 млн рублей. В Югре компании должны сотрудникам 35,6 млн рублей, этот показатель за месяц вырос в 5,4 раза. На Ямале долг предприятий в 3 раза меньше 11,4 млн рублей. В Тюменской области задолженности нет.

Стоит отметить, что в субъектах Уральского федерального округа показатель вырос в 2,7 раза и достиг 64,4 млн рублей.