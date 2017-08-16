В окружной столице стартовал проект «Бережливая поликлиника»

На прошлой неделе в Ханты-Мансийске завершился второй этап обучения по проекту «Бережливая поликлиника». После окончания курса сотрудники Окружной клинической больницы, прошедшие обучение, приступили к реализации проекта.

В учреждении состоялось совещание рабочей группы по развитию и внедрению бережливого производства. Проведено анкетирование в котором приняли участие, как медицинские работники, так и пациенты. Разработана дорожная карта, реализовать которую планируется в течение пяти месяцев. В частности, детально определена схема направления экстренных пациентов, обращающихся за медицинской помощью в поликлиники учреждения.

Как напоминает пресс-служба медучреждения, проект «Бережливая поликлиника» призван минимизировать временные затраты пациента на посещение врачебных кабинетов, оптимизировать работу регистратуры, врачей и лаборатории. Реализация проекта позволит максимально разгрузить врача для непосредственной работы с пациентом, эргономично распределить потоки в поликлинике и повысить доступность медицинской помощи.