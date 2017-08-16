Новость о передаче озера Сладкое Казахстану оказалась неверной - часть озера все-таки останется у России

Часть озера Сладкое на границе с Казахстаном остается в составе России, об этом заявил вице-спикер Новосибирского заксобрания Андрей Панферов, сообщают «Ведомости».

При этом он отметил разговор с главой администрации Купинского района Владимиром Шубниковым. «Кусок озера наш. Где граница проходила, там и проходит. Как вы себе представляете, кусок территории государства отдать кому-то?» – сказал Панферов.

На сайте районной администрации появилась новость под заголовком «Озеро «Сладкое» теперь в Казахстане!». Из новости следует, что после демаркации озеро полностью оказалось на территории Казахстана, а жителей Новосибирской области и туристов просили не нарушать пограничный режим.

«Это не более чем досужие разговоры»,— настаивает Панферов. И высказал свою версию, что администрация района рекомендовала жителям на время воздержаться от посещения территории, где проводятся демаркационные мероприятия.

Власти Казахстана заявили, что не претендуют на российскую долю Сладкого. А в Москве уточнили, что сама госграница осталась на прежнем месте, и разделяет водоем «в соотношении 70:30 в пользу Казахстана».

Накануне siapress.ru сообщил, что небольшое озеро Сладкое в Купинском районе Новосибирской области после демаркации границы полностью перейдет Казахстану, информацию опровергли.