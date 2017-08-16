​«Альфа-Капитал»: Проблемы могут возникнуть у четырех крупных банков. Один из них – системообразующий в Югре

УК «Альфа-Капитал» предупреждает своих клиентов о проблемах у банков «Открытие», Бинбанк, Московский кредитный банк (МКБ) и Промсвязьбанк. Риску подвержены в первую очередь выпуски субординированных облигаций, «которые в случае санации [банка-эмитента] скорее всего будут списаны полностью», уточняет «Альфа капитал», как сообщают «РБК». В письме «Альфа-Капитала» отмечается, что «есть большая вероятность», что ситуация вокруг этих кредитных организаций «может быть окончательно решена уже этой осенью, а не после выборов президента России в 2018 году».

ЦБ отметили, что они планируют «провести [по данному факту] надзорную проверку, а также направить запрос в ФАС о проведении проверки на предмет недобросовестной конкуренции».

Также, стоит отметить, что с 14 июля банк «Открытие» лишился возможности размещать на своих банковских депозитах средства федерального бюджета, а также пенсионные накопления негосударственных пенсионных фондов.

Напомним, что в 2014 году системообразующий в Югре ОАО «Ханты-Мансийский банк» был поглощен банком «Открытие».

СИА-ПРЕСС будет следить за развитием событий.