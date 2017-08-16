Грамотны наполовину. В округе подвели итоги правового диктанта

55,3 процента правильных ответов – 27,7 из 50 – дали сургутские участники первого правового диктанта. Напомним, участие во всероссийской акции в этом году приняли жители двух городов нашего региона – Сургута и Ханты-Мансийска.

Как сообщает организатор мероприятия – Европейская юридическая служба, самой знакомой сферой для сургутян оказалась тема безопасности. Средний результат по городу – 6,7 правильных ответов на десять вопросов. Меньше всего участники правового диктанта из Сургута оказались осведомлены в тонкостях социальной сферы. В среднем на десять вопросов – менее четырех правильных ответов.

Результаты Ханты-Мансийска в целом хуже, чем в Сургуте: 25,9 правильных ответов на 50 вопросов. Самая знакомая сфера – также безопасность. Правда, жители окружной столицы юридически подкованы в этих вопросах лучше сургутян: средний результат Ханты-Мансийска составил 7,1 правильных ответов на десять вопросов. Самой сложной темой стали финансы: 2,9 правильных ответов на десять вопросов.

"Чаще всего жители регионов ХМАО и ЯНАО сталкиваются с проблемами в области трудового права и права социального обеспечения. Это связано с тем, что в автономных северных округах действует система льгот и компенсаций жителям. Но не для всех жителей понятна эта система и способы реализовать свои права. Предприниматели же сталкиваются с проблемами при получении субсидий из региональных бюджетов, а также часто задают вопросы по налоговому учету", - проанализировала ситуацию вице-президент Европейской юридической службы Татьяна Бурцева.