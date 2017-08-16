Запланированный на 2017 год ремонт дорог в Сургуте выполнен на 90%

Дорожно-ремонтная кампания в Сургуте вышла на завершающую стадию. В настоящее время работы в городе выполнены на 90 процентов.

На основных объектах подрядчики справились с поставленными задачами раньше срока, за исключением улицы Геологической (от Мелик-Карамова до Комсомольского), Грибоедовской развязки (пересечение Нефтеюганского шоссе и улицы Грибоедова) и участка на Аэрофлотской.

"На Геологической производится полная замена покрытия тротуаров. Там были плиты, кое-где старая тротуарная плитка. Сейчас все меняется на асфальтобетонное покрытие. Заменено основание, установлены новые бордюры. Произошло расширение тротуаров до трех метров с обеих сторон. На дороге уложен нижний слой асфальтобетона. Если будет нормальная погода, то до конца недели подрядчик закончит укладку верхнего слоя, - рассказал начальник дорожно-транспортного управления Игорь Газизов.

Что касается Грибоедовской развязки, то там перечень работ гораздо шире. Асфальтирование выполнено на 95 процентов. Но, помимо этого, ведется ремонт конструктивных частей путепровода, идет замена гидроизоляции, ограждений, обновление подпорных стен и тротуаров. "Работы по асфальтированию мы завершим в августе на сто процентов. По мостовым частям ремонт и замену закончим в сентябре", - сказал Газизов.

Общая площадь ремонта силами компании "Сургутнефтегаз" в этом году составила свыше 21 тыс. квадратных метров. На обновление дорожного полотна нефтяники затратили почти 59 млн рублей. Ремонты на проезде от проспекта Ленина до Окружного кардиологического диспансера, на пересечении улиц Ленина, Мира и Кукуевицкого, а также на проспекте Ленина – от Мира до Дзержинского - выполнены полностью.

"Оценка ремонтной кампании 2017 года в целом положительная. Система наконец-то отлажена. Вовремя проводятся конкурсы, розыгрыши торгов, соответственно, участники процесса вовремя приступают к работам и заканчивают их в рамках установленных сроков", - отмечает депутат думы Сургута Дмитрий Пахотин.

Официальный срок окончания ремонтной кампании — 1 сентября. Уже сейчас обсуждаются вопросы о выделении дополнительных средств, чтобы продолжить работы и после этой даты. В администрации города заверяют, что подрядные организации готовы к освоению новых объемов.