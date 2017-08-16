16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  59,9266   EUR  70,3718  

Запланированный на 2017 год ремонт дорог в Сургуте выполнен на 90%

Дорожно-ремонтная кампания в Сургуте вышла на завершающую стадию. В настоящее время работы в городе выполнены на 90 процентов.

На основных объектах подрядчики справились с поставленными задачами раньше срока, за исключением улицы Геологической (от Мелик-Карамова до Комсомольского), Грибоедовской развязки (пересечение Нефтеюганского шоссе и улицы Грибоедова) и участка на Аэрофлотской.

"На Геологической производится полная замена покрытия тротуаров. Там были плиты, кое-где старая тротуарная плитка. Сейчас все меняется на асфальтобетонное покрытие. Заменено основание, установлены новые бордюры. Произошло расширение тротуаров до трех метров с обеих сторон. На дороге уложен нижний слой асфальтобетона. Если будет нормальная погода, то до конца недели подрядчик закончит укладку верхнего слоя, - рассказал начальник дорожно-транспортного управления Игорь Газизов.

Что касается Грибоедовской развязки, то там перечень работ гораздо шире. Асфальтирование выполнено на 95 процентов. Но, помимо этого, ведется ремонт конструктивных частей путепровода, идет замена гидроизоляции, ограждений, обновление подпорных стен и тротуаров. "Работы по асфальтированию мы завершим в августе на сто процентов. По мостовым частям ремонт и замену закончим в сентябре", - сказал Газизов.

Общая площадь ремонта силами компании "Сургутнефтегаз" в этом году составила свыше 21 тыс. квадратных метров. На обновление дорожного полотна нефтяники затратили почти 59 млн рублей. Ремонты на проезде от проспекта Ленина до Окружного кардиологического диспансера, на пересечении улиц Ленина, Мира и Кукуевицкого, а также на проспекте Ленина – от Мира до Дзержинского - выполнены полностью.

"Оценка ремонтной кампании 2017 года в целом положительная. Система наконец-то отлажена. Вовремя проводятся конкурсы, розыгрыши торгов, соответственно, участники процесса вовремя приступают к работам и заканчивают их в рамках установленных сроков", - отмечает депутат думы Сургута Дмитрий Пахотин.

Официальный срок окончания ремонтной кампании — 1 сентября. Уже сейчас обсуждаются вопросы о выделении дополнительных средств, чтобы продолжить работы и после этой даты. В администрации города заверяют, что подрядные организации готовы к освоению новых объемов.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 10:05, просмотров: 123, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Сюжетный фото-арт в Сургуте

​Сюжетный фото-арт в Сургуте

В «Порту» удалось организовать выставку современного сюжетного фото-арта Юлии Напольской
Пресс-служба КЦ «Порт» Сегодня в 12:43
16 0
Городская среда как сложная система

Городская среда как сложная система
Мы хотим понимать будущее нашего городского пространства. Каким будет центр города и где он будет находиться? Появится ли в Сургуте наш собственный «Арбат»? Как будут выглядеть другие территории, объединяющие сургутян?
Рустем Юсупов, председатель совета директоров ООО «СветоДизайн-Югра» Сегодня в 09:13
307 2
​Сургутские чиновники, вышедшие на субботник в пятницу, могли массово нарушить Трудовой кодекс. Кто виноват?

​Сургутские чиновники, вышедшие на субботник в пятницу, могли массово нарушить Трудовой кодекс. Кто виноват?
Уборка скошенной травы в рабочее время – не то, за что им платят зарплату из бюджета
Редакция СИА-ПРЕСС 15 августа в 17:51
915 4
​Сургут оказался на 15 месте эффективности местной власти в Югре. Как это получилось?

​Сургут оказался на 15 месте эффективности местной власти в Югре. Как это получилось?
СИА-ПРЕСС ознакомился с гигантским окружным отчетом и подготовил занятную статистику
Константин Шперлинг 15 августа в 15:16
592 3
Это не просто приведет к расцвету теневого рынка алкоголя, но и ударит по цивилизованному бизнесу

Это не просто приведет к расцвету теневого рынка алкоголя, но и ударит по цивилизованному бизнесу
Торгово-промышленная палата Югры выступила против выноса продажи алкоголя за черту городов
Пресс-служба ТПП ХМАО - Югры 15 августа в 11:50
475 3
Дети Югры с диагнозом ДЦП смогут получить консультацию у петербуржского специалиста

Дети Югры с диагнозом ДЦП смогут получить консультацию у петербуржского специалиста
Врач Валерий Умнов просит собрать группу, куда войдет не менее 60 детей, которым необходима его помощь
Анастасия Семихатских 15 августа в 11:46
506 0
В Сургуте собирают деньги на памятник Владимиру Высоцкому. Сумма немаленькая

В Сургуте собирают деньги на памятник Владимиру Высоцкому. Сумма немаленькая
Муниципалитет не сможет выделить полную сумму, поэтому было решено создать «Благотворительный фонд имени Высоцкого»
Владимир Безукладников 15 августа в 10:50
400 1
​Рубль во втором полугодии будет падать // АУДИО, ТЕКСТ

​Рубль во втором полугодии будет падать // АУДИО, ТЕКСТ
К концу года при условии сохранения цен на нефть вблизи текущих уровней пара рубль-доллар может уйти в зону 62-64, пара рубль-евро – к уровням 73-75.
Валерия Пятина, финансовый советник Сургутского филиала «БКС Премьер» 15 августа в 09:29
315 0
​У проблемы с назначением стеклянной новостройки на Энергетиков есть решение. Но его нужно принять городским властям

​У проблемы с назначением стеклянной новостройки на Энергетиков есть решение. Но его нужно принять городским властям
Анастасия Семихатских 14 августа в 15:52
1353 3
«Сменится десять поколений сургутян, а кедровые леса останутся на своем месте»

«Сменится десять поколений сургутян, а кедровые леса останутся на своем месте»
​Бывший замглавы Сургута Владимир Браташов рассказал об инициативе создания кедровой аллеи.
Анастасия Семихатских 14 августа в 14:16
617 1
​Рыжие не отступают

​Рыжие не отступают
Жители дома на Фёдорова,  67,до сих пор воюют с тараканами, ползущими из неблагополучной квартиры
Лилия Сулейманова 14 августа в 14:07
542 3
Прекрасное далёко. Строительство сквера в 31-м микрорайоне замерло

Прекрасное далёко. Строительство сквера в 31-м микрорайоне замерло
Яна Черепанова 12 августа в 11:02
1216 0
​Сургутская неделя. Чем пахнет?

​Сургутская неделя. Чем пахнет?
Совсем недавно в Сургуте пахло гарью, а теперь попахивает осенью. Впрочем, не только природные ароматы вторгались в жизнь сургутян на минувшей неделе: к запаху свежеиспеченного хлеба примешалось амбре уголовного дела.
Олег Владимиров 11 августа в 17:48
1029 0
Тарас Самборский

Нет репродукции нормальных людей
«Я думаю, в ближайшие два года каких-то позитивных изменений в Сургуте не произойдет. Упование на «Сургутнефтегаз» бессмысленно, там свои задачи и проблемы». Интервью ИА Ura.ru.
Тарас Самборский 11 августа в 12:13
1711 6
Поздравляю вас с профессиональным праздником! Во все времена ваша профессия была одной из самых уважаемых и почётных

Поздравляю вас с профессиональным праздником! Во все времена ваша профессия была одной из самых уважаемых и почётных
От всей души желаю крепкого здоровья и счастья, а делу, которому вы посвятили свою жизнь, – стабильности и процветания!
Надежда Красноярова, Председатель думы г. Сургута 11 августа в 11:37
667 0
Итоги этих форумов превращаются в пшик, как только выходишь на улицу

Итоги этих форумов превращаются в пшик, как только выходишь на улицу
Там ты по уши окунешься в реальность.
Альберт Леонов, председатель НП «Правоведы» 11 августа в 11:13
1227 6
Больше мнений
Сетевое издание
© ООО «Северпечать», 2016.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон: +7 (3462) 44-23-23

Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика