Финал проекта «Хороший футбол» состоится в Тобольске. Специальным гостем станет Роман Широков

25-27 августа в Тобольске состоится финал проекта «Хороший футбол», который стартовал в мае и охватывает города Нижневартовск, Благовещенск (Республика Башкортостан), Дзержинск и Тобольск. На финале проекта Нижневартовск будет представлять детская футбольная команда «НП-3» СДЮШОР по игровым видам спорта им. А. М. Беляева во главе с тренером Евгением Литвиновым.

В финале проекта «Хороший футбол» в Тобольске команды из четырех городов будут бороться за право принять финал 2018 года в своем городе. Разминку перед финальными играми для команд проведет специальный гость — Роман Широков, футболист, бывший полузащитник сборной России, бронзовый призёр чемпионата Европы 2008. Еще одним гостем турнира станет известный футбольный комментатор Виктор Гусев, который проведет мастер-класс для журналистов из городов-участников проекта.

«Хороший футбол нравится всем: эмоциональный, зрелищный и бескомпромиссный. Такой футбол не может не нравиться. Мне кажется важным, что такие проекты, связанные с детским футболом проводят в регионах, особенно большими компаниями, такими как СИБУР. Я надеюсь, что на финале юные футболисты проявят свои лучшие качества, будут стремиться победить и уважать друг друга на поле», — прокомментировал грядущий финал проекта «Хороший футбол» Роман Широков.

Второй приз «Хорошего футбола» —футбольная школа «Чемпионики» для детей города — получит команда болельщиков города. Борьба за организацию бесплатной футбольной школы продолжается уже второй месяц: активисты объединились в команды и выполняют творческие задания. Прямо сейчас идет последний этап конкурса: нужно снять видеоролик, в котором объяснить, почему именно твой город достоин победы, выложить его в социальные сети и получить максимальное количество лайков и репостов. Победитель будет объявлен на финале 27 августа в Тобольске. За результатами можно следить в официальной группе проекта, а также в группе болельщиков своего города.

#ХОРОШИЙФУТБОЛ — проект СИБУР совместно с сетью футбольных центров «Чемпионика». Проект, реализуемый в рамках благотворительной программы «Формула хороших дел», стартовал в мае и охватывает города Нижневартовск, Благовещенск (Республика Башкортостан), Дзержинск и Тобольск. Ключевой задачей совместной деятельности партнеров является реализация проекта, направленного на

поддержку и развитие детско-юношеского футбола и популяризацию спорта и здорового образа жизни, а также вовлечение жителей городов в социальные активности городского сообщества.

По итогам соревнований детская футбольная команда борется за право привезти финальный турнир проекта #ХОРОШИЙФУТБОЛ 2018 года в свой город, а болельщики — получить для детей своего города современную футбольную школу сети футбольных центров «Чемпионика». В течение года дети будут бесплатно заниматься по авторским методикам «Чемпионики», одобренным Российским футбольным союзом.

Дополнительная информация:

Виктория Котлова, PR-координатор проекта #ХОРОШИЙФУТБОЛ vikaskotlova@gmail.com, +7-911-141-21-98

Для информации:

«СИБУР» является крупнейшей в России интегрированной газоперерабатывающей и нефтехимической компанией. «СИБУР» работает на 23 производственных площадках, расположенных в различных регионах России. Количество сотрудников Группы составляет более 28 000 человек. Компания реализует продукцию более чем 1 400 крупным потребителям в топливно-энергетическом комплексе, автомобилестроении, строительстве, производстве товаров повседневного спроса, химической и других отраслях примерно в 75 странах мира.

«Формула Хороших Дел» — это единая благотворительная программа «СИБУР», которая запущена 1 февраля 2016 года во всех ключевых городах деятельности компании и осуществляется по шести направлениям, которые охватывают все наиболее важные общественные сферы: развитие городов, образование и наука, спорт и здоровый образ жизни, охрана окружающей среды, культура и волонтерство. Подробная информация о программе доступна на сайте: www.formula-hd.ru.

«Чемпионика» — это проект, ориентированный на спортивное профильное развитие детей от 3 лет. Основной профиль «Чемпионики» – футбол, а глобальная миссия проекта – привить детям любовь к спорту.