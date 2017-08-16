Самолет «Победы» совершил вынужденную посадку из-за курящего пассажира. Собственно говоря, как и обещали

Вынужденную посадку совершил самолет авиакомпании «Победа», следовавший из Махачкалы в Москву. Причиной послужил курящий на борту пассажир, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря авиакомпании Елену Селиванову.

«Один из пассажиров закурил в туалете во время полета. Сработали датчики, и было принято решение посадить самолет в Волгограде», – пояснила она.

Нарушителя в аэропорту встретили сотрудники полиции. По информации пресс-службы аэропорта, самолет Махачкала - Москва, на борту которого было 183 пассажира, сел в Волгограде в 19.04 мск.

«Нарушитель - женщина и ее подруга с багажом остались в Волгограде», – уточнил пресс-секретарь аэропорта Ярослав Зимин.

Ранее портал siapress.ru сообщил, что авиакомпания «Победа» будет совершать вынужденную посадку, и высаживать каждого пассажира, закурившего на борту.